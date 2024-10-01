Умеров звільнив своїх заступників

У Міністерстві оборони України відбулися кадрові зміни, міністр Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
“Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)”, – повідомив Умєров.
Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлять окремо.
Також міністр розповів про реформу системи оборонних закупівель.
“Спецтехноекспорт” (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами”, – повідомив міністр.
Крім цього, найближчим часом будуть створені наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).