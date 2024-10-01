Суспільство

Умеров звільнив своїх заступників
1 Жовтня 2024 08:49
читать на русском →
кадри, міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Суспільне

У Міністерстві оборони України відбулися кадрові зміни, міністр Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)”, – повідомив Умєров.

Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлять окремо.

Також міністр розповів про реформу системи оборонних закупівель.

“Спецтехноекспорт” (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами”, – повідомив міністр.

Крім цього, найближчим часом будуть створені наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Жовтня 2024 09:57

Росіяни вдарили по центру Херсона: є загиблі і поранені
1 Жовтня 2024 08:49

Умеров звільнив своїх заступників
1 Жовтня 2024 08:12

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, – Генштаб
1 Жовтня 2024 07:15

“Нова пошта” підвищила тарифи на доставку відправлень
1 Жовтня 2024 07:00

Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію на півдні Лівану
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки