Уламки ворожого дрона влучили в будинок російського опозиціонера на Київщині 

1 серпня внаслідок влучання уламків російського дрона постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині, він та його дружина поранені.

Про це повідомляє поліція Київщини, Пономарьов у соцмережі Х (Twitter)

Зранку 1 серпня окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області.

Поліцейські повідомили, що в одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога.

За даними джерел “Української правди”, йдеться про Іллю Пономарьова та його дружину.

Сам колишній депутат Держдуми РФ у соцмережах зазначив, що нині – його другий день народження.

“Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше”.