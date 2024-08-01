Суспільство

Уламки ворожого дрона влучили в будинок російського опозиціонера на Київщині 
1 Серпня 2024 12:31
читать на русском →
дрони, київ
Наслідки влучання / НП

1 серпня внаслідок влучання уламків російського дрона постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині, він та його дружина поранені.

Про це повідомляє поліція Київщини, Пономарьов у соцмережі Х (Twitter)

Зранку 1 серпня окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області.

Поліцейські повідомили, що в одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога.

За даними джерел “Української правди”, йдеться про Іллю Пономарьова та його дружину.

Сам колишній депутат Держдуми РФ у соцмережах зазначив, що нині – його другий день народження.

“Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Серпня 2024 13:30

Росіянам не вдалося взяти Харків, їхня головна ціль – схід – Зеленський
1 Серпня 2024 14:13

Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі: є загиблий
1 Серпня 2024 12:31

Уламки ворожого дрона влучили в будинок російського опозиціонера на Київщині 
1 Серпня 2024 11:33

Український стрілець Куліш виграв срібну медаль на Олімпіаді-2024  у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень
1 Серпня 2024 10:48

Працювали на Росію: у Харкові затримали священника УПЦ МП і співробітника “Укрзалізниці”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки