Укрзалізниця збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті

“Укрзалізниця” подвоїла ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, повідомила пресслужба компанії.

Тепер пасажири можуть користуватися 2 Гб безкоштовного трафіку зі швидкістю 10 Мб/с.

З моменту впровадження Wi-Fi в Інтерсіті його використали понад 750 тисяч пасажирів, що складає майже половину всіх клієнтів швидкісних поїздів.

Найбільша активність спостерігається на маршрутах №741/742 та №777/778 Київ – Львів, де до Wi-Fi підключаються 66% пасажирів кожного рейсу.

Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті, зокрема в десяти Hyundai, двох Skoda, двох “Тарпанах” та двох поїздах із вагонами МПЛТ, нагадали в “Укрзалізниці”.