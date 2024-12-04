Суспільство

Укрзалізниця збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті
4 Грудня 2024 19:50
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” подвоїла ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, повідомила пресслужба компанії.

Тепер пасажири можуть користуватися 2 Гб безкоштовного трафіку зі швидкістю 10 Мб/с.

З моменту впровадження Wi-Fi в Інтерсіті його використали понад 750 тисяч пасажирів, що складає майже половину всіх клієнтів швидкісних поїздів.

Найбільша активність спостерігається на маршрутах №741/742 та №777/778 Київ – Львів, де до Wi-Fi підключаються 66% пасажирів кожного рейсу.

Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті, зокрема в десяти Hyundai, двох Skoda, двох “Тарпанах” та двох поїздах із вагонами МПЛТ, нагадали в “Укрзалізниці”.


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