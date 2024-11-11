Укрзалізниця запустить ще один дитячий вагон

“Укрзалізниця” відкриває ще один дитячий купейний вагон, створений у співпраці з ЮНІСЕФ.

Він почне курсувати з 19 листопада у складі поїзда №17/18 за маршрутом Харків – Ужгород, повідомили у компанії.

Такі вагони призначені для перевезення наймолодших пасажирів (від 0 до 8 років) разом з їхніми батьками.

“Квитки до цього вагону можна придбати лише через застосунок “Укрзалізниці”, де він позначений окремим символом.

Нагадаємо, що діти віком до 5 років включно подорожують безкоштовно, і для них не потрібен окремий квиток”, – зазначили в компанії.

У вагоні для маленьких пасажирів передбачені:

бізіборди з рухомими деталями;

навчально-розважальні матеріали;

інтерактивні ігри;

пізнавальні завдання;

тематичні купе.

Для підвищення безпеки малюків встановлено манежі, розширені обмежувачі верхньої полиці з протиударними накладками та дитячі поручні з м’якою оббивкою для зручного пересування.