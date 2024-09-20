Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
“Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+! Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначає перевізник, це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн.
“Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Як скористатися інтернетом
- Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
- Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
- Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.