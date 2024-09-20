Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+! Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає перевізник, це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн.

“Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Як скористатися інтернетом