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Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+
20 Вересня 2024 17:09
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Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+! Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає перевізник, це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн.

“Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Як скористатися інтернетом

  1. Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
  2. Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
  3. Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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