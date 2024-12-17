Укрзалізниця запускає додаткові святкові потяги до Львова, Ужгорода та Чернівців

До новорічно-різдвяних свят в Україні курсуватимуть додаткові поїзди, що з’єднають Київ та Одесу з ключовими туристичними напрямками – Ужгородом, Львовом, Чернівцями та Трускавцем.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

Квитки вже доступні для покупки через мобільний додаток, сайт або квиткові каси. Укрзалізниця закликає пасажирів заздалегідь бронювати місця.

Призначені потяги та дати відправлення:

№159/160 Київ – Трускавець: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року

№291/292 Київ – Львів: 20-22, 27-29 грудня 2024 року, 3-5 січня 2025 року

№168/167 Одеса – Львів: 21-23, 28-30 грудня 2024 року, 4-5, 11-12 січня 2025 року

№265/266 Київ – Одеса: 20-22, 27-29 грудня 2024 року, 5 та 12 січня 2025 року

№249/250 Київ – Чернівці: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року

№235/236 Київ – Ужгород: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Пасажири зможуть комфортно дістатися до популярних туристичних локацій України та провести святковий сезон у наймальовничіших регіонах країни.