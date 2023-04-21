“Укрзалізниця” запускає безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень

24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень.

Як повідомили в “Укрзалізниці”, відправлятиметься з Відня він щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

“Після проходження прикордонно-митного контролю, продовжуйте свою подорож на поїзді №750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30”, – йдеться у повідомленні.

Зворотно з Києва шлях розпочинається на поїзді №749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10.

“Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21”, – повідомили в “Укрзалізниці”.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці. А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.