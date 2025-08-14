Укрзалізниця заблокувала 271 акаунт перекупів за тиждень

В Укрзалізниці відзвітували про результати посилення контролю онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути, запровадженого після аналогічних заходів для міжнародних рейсів. Лише за минулий тиждень, з 4 по 10 серпня, моніторингова система компанії виявила та заблокувала 271 акаунт, користувачі яких масово скуповували квитки або маніпулювали роботою застосунку.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За даними компанії, з березня цього року заблоковано вже 3806 облікових записів, що здійснювали підозрілу активність. Серед причин блокування — створення численних пов’язаних акаунтів для обходу обмежень, утримування квитків без оплати, придбання великої кількості місць на різні прізвища, надмірні резервації та пошукові запити, а також використання однієї банківської картки для кількох облікових записів.

В УЗ зазначають, що для боротьби з цифровими перекупами посилено ідентифікацію клієнтів, розгорнуто систему моніторингу та запроваджено додаткові автоматичні запобіжники, зокрема складні CAPCHA та інші інструменти для виявлення ботів. Це має забезпечити добросовісним пасажирам доступ до квитків навіть у період пікового попиту.

