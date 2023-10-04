“Укрзалізниця” вперше за 18 років запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою

«Укрзалізниця» з 15 жовтня запускає новий міжнародний поїзд до Варшави.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Це вперше за 18 років між Львовом та Варшавою почнуть курсувати поїзди.

Маршрут буде організовано через станцію «Рава-Руська». Він працюватиме у пересадковому форматі: на «Рава-Руській» пасажири пересаджуватимуться з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і навпаки.

«Укрзалізниця» пояснює, що розклад руху поїздів склали таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

«Пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів», — запевняє перевізник.

Рейси з Варшави до «Рави-Руської» та зворотно виконуватиме польський залізничний перевізник SKPL, з яким реалізовують цей проєкт. На узгодження всіх деталей та відкриття пункту пропуску знадобилося 6 місяців.

Пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно. Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті «Укрзалізниці», а також у міжнародних касах вокзалів.