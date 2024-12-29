У ДПСУ назвали топ-напрямки для нелегального перетину кордону

Спроби нелегального перетину кордону з початку вторгнення найчастіше фіксуються на ділянках з Румунією та Молдовою.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у етері Єдиного телемарафону.

Він розповів, що організатори незаконного перетину кордону враховують подальше ставлення до тих, хто перетне кордон, зокрема, чи не будуть їх повертати в Україну. Найбільше спроб за час воєнного стану зафіксовано на кордонах із Румунією та Молдовою, менше — з Угорщиною та Словаччиною, і найменше — з Польщею.

Найбільше спроб нелегального перетину кордону фіксують поза межами пунктів пропуску. Однак такі випадки трапляються і на офіційних пунктах, де громадяни намагаються використовувати підроблені документи або сфальсифікувати підстави для виїзду.