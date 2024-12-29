У Фінляндії затримано російський танкер: що відомо станом на цей час

Фінські спецслужби затримали російський танкер Eagle S, імовірно пов’язаний із «тіньовим флотом», який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій. Причиною затримання стали підозри в причетності екіпажу до пошкодження підводного електрокабелю між Фінляндією та Естонією.

Інцидент стався 25 грудня в міжнародних водах Балтійського моря. Згідно з однією з версій, екіпаж навмисно спробував пошкодити кабель, використовуючи якір судна.

«Якірний ланцюг закріплений до судна спеціальною слабкою ланкою. Це дає змогу, у разі екстреної ситуації, швидко позбутися якоря. Можливо, вони намагалися обірвати кабель, але зачепилися за нього так, що втратили якір», – пояснюють експерти.

Після інциденту танкер був відбуксований у територіальні води Фінляндії. Фахівці стверджують, що збиток міг бути значно серйознішим з огляду на те, що на шляху Eagle S перебували інші важливі комунікації, включно з газопроводом Balticconnector.

Шпигунські підозри

ЗМІ повідомляють, що на борту танкера виявили нелегального пасажира, а також обладнання для стеження і запису радіосигналів.

«На танкер доставили переносне обладнання, безліч ноутбуків з російською і турецькою клавіатурами, а також пристрої для запису радіочастот. Після повернення в Росію дані повинні були аналізуватися», – пише Lloyd’s List.

Реакція Росії та НАТО

У Кремлі відмовилися коментувати затримання, назвавши ситуацію «вузькопрофільним питанням». Деякі депутати Держдуми назвали інцидент провокацією.

«Все це нагнітання навколо Балтики нагадує спроби створити пояс напруженості», – заявив депутат Олександр Колесник.

У НАТО вже заявили про плани збільшити свою присутність у Балтійському морі для захисту підводної інфраструктури.