Кримінал

У Харкові автівка влетіла в автобус: постраждали шестеро людей
29 Грудня 2024 14:18
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дтп
У Харкові внаслідок аварії постраждали шість людей:слідчі встановлюють обставини події / Фото поліція Харківської області

Увечері 28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Suzuki та автобуса MAN.

За попередніми даними, 32-річний водій Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус.

Унаслідок аварії травми отримали шестеро людей: троє пасажирів автобуса і троє осіб з автомобіля. У всіх постраждалих медики діагностували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини інциденту.


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