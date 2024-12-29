У Харкові автівка влетіла в автобус: постраждали шестеро людей

Увечері 28 грудня близько 20:30 на проспекті Тракторобудівників у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Suzuki та автобуса MAN.

За попередніми даними, 32-річний водій Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус.

Унаслідок аварії травми отримали шестеро людей: троє пасажирів автобуса і троє осіб з автомобіля. У всіх постраждалих медики діагностували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини інциденту.