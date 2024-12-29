Кримінал

Двоє поранених унаслідок обстрілу села на Ізюмщині: прокуратура розслідує воєнний злочин
29 Грудня 2024 18:49
борова
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

29 грудня близько 3:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл села Загризове Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Унаслідок атаки поранення отримали двоє мирних жителів — 63-річний чоловік та 65-річна жінка. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Вибухами пошкоджено приватні будинки місцевих мешканців.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори разом зі слідчими поліції документують цей воєнний злочин, скоєний збройними силами рф.

Нагадаємо, обстріли населених пунктів на Харківщині залишаються регулярними, незважаючи на те, що більшість області звільнено від окупації.


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