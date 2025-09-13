        Кримінал

        Комбінована атака на Борову на Харківщині: одна людина загинула, двоє поранені

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 17:05
        Рятувальники ліквідовують наслідки ударо по Боровій / Фото Харківська обласна прокуратура
        13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

        Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє чоловіків 74 та 72 років отримали поранення. Було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

        За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).


