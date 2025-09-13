Комбінована атака на Борову на Харківщині: одна людина загинула, двоє поранені

13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.
Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє чоловіків 74 та 72 років отримали поранення. Було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).