Кількість випадків COVID-19 в Україні зросла на третину за тиждень

У Генштабі спростували інформацію щодо використання ворогом газової труби для проникнення в Куп’янськ

Найефективнішими санкціями є українські “санкції”. ЗМІ про атаки дронів на російські НПЗ

Комбінована атака на Борову на Харківщині: одна людина загинула, двоє поранені

Ворог штурмує Покровський напрямок, на фронті 80 боєзіткнень від початку доби – Генштаб

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє чоловіків 74 та 72 років отримали поранення. Було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.