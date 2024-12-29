Політика

Катастрофа літака AZAL: Путін знову зателефонував Алієву
29 Грудня 2024 14:35
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авіакатастрофа, Азербайджан
Літак Azerbaijan Airlines, що розбився, зазнав зовнішнього фізичного і технічного втручання / Фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін у неділю провів нову телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої лідери держав продовжили обговорення різних питань, пов’язаних з авіакатастрофою літака Azerbaijan Airlines в Актау. Про це «Интерфаксу» розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Подробиць розмови він не навів.

Заява прессекретаря Путіна з’явилася на тлі виходу інтерв’ю Ільхама Алієва телебаченню Азербайджану. У ньому Алієв заявив, що в перші дні після катастрофи в Азербайджані «не чули від Росії нічого, крім безглуздих версій». Також він зажадав від Москви визнати провину в катастрофі літака Azerbaijan Airlines, покарати винних і виплатити компенсації.

Напередодні, 28 грудня, Путін і Алієв уже спілкувалися по телефону. Тоді президент РФ вибачився перед Азербайджаном за «трагічний інцидент, який стався в повітряному просторі Росії», висловивши співчуття сім’ям загиблих.


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