Президент Азербайджану заявив, що літак, який розбився, був обстріляний з Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у неділю, що пасажирський літак, який розбився в Казахстані, в результаті чого загинули 38 осіб, був пошкоджений внаслідок обстрілу з території Росії, повідомило азербайджанське державне телебачення.

Алієв висловив жаль, що «деякі кола» в Росії намагалися приховати правду про катастрофу літака «Азербайджанських авіаліній», поширюючи неправдиві наративи про причини катастрофи, передає Reuters.

“Російська влада повинна була своєчасно визнати провину, вибачитися перед Азербайджаном і донести це до громадськості; Баку вимагає від Москви визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій”, – заявив Алієв в інтерв’ю AzTV.

«Той факт, що фюзеляж (літака, що зазнав аварії, – ред.) весь був у пробоїнах, повністю зняв з порядку денного версію зіткнення зі зграєю птахів», – додав Алієв.

Глава Азербайджану також зазначив, що деякі кола Росії вважали за краще дотримуватися цієї версії:

«Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам’яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі».

“Звісно, остаточна версія стане відома після розкриття чорних скриньок. Але і початкові версії досить обґрунтовані і спираються на факти. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку», – зазначив Алієв.

Ільхам Алієв також заявив, що азербайджанський літак «не був збитий спеціально».

У суботу президент Росії Володимир Путін вибачився перед Алієвим за те, що Кремль назвав «трагічним інцидентом» над Росією, коли літак «Азербайджанських авіаліній» розбився після того, як російські ППО відкрили вогонь по українських безпілотниках.