Суспільство

МОЗ розглядає понад 2000 справ про сумнівні інвалідності після ліквідації МСЕК
29 Грудня 2024 19:29
читать на русском →
моз
Ілюстративне фото / Фото Нацполіція

В Україні триває масштабна перевірка справ про встановлення інвалідності після низки корупційних скандалів, що призвели до ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.

За словами Ляшка, правоохоронні органи передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ, які викликають підозру щодо законності встановлення інвалідності.

“Майже тисячу ми вже розглянули: 188 особам уже скасовано інвалідність, а 388 викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. Ми перевіряємо, чи відповідає стан здоров’я тим даним, які було зазначено під час проходження МСЕК”, – зазначив Ляшко.

Міністр наголосив, що процес переогляду та скасування фальшивих рішень має на меті відновити справедливість і прозорість у цій сфері.

Ліквідація МСЕК і перехід до нової моделі

Після скандалів, пов’язаних із фальшивими довідками, ухвалено рішення про ліквідацію МСЕК. Було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та профільного департаменту МОЗ. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, МСЕК замінить “цифрова, прозора, європейська модель”, яка має виключити можливості для маніпуляцій.

Ляшко запевнив, що всі висновки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, пільг, пенсій і компенсацій.

Водночас міністр зауважив, що це не стосується категорій громадян, щодо яких РНБО ухвалено рішення про обов’язковий переогляд.

Заклик до лікарів

Міністр звернувся до медиків, які працюватимуть у нових експертних групах, із проханням суворо дотримуватися правових норм:

“Все рано чи пізно стає очевидним. Тому важливо, щоб ті, хто встановлюватиме інвалідність, працювали чесно і прозоро”.

Ця реформа покликана усунути системні зловживання та забезпечити справедливий доступ до соціальних гарантій для всіх українців.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Грудня 2024 19:29

МОЗ розглядає понад 2000 справ про сумнівні інвалідності після ліквідації МСЕК
29 Грудня 2024 20:37

Виявлено сліди якірної тяги, що залишив на дні Балтики російський танкер
29 Грудня 2024 17:19

Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію
29 Грудня 2024 17:05

Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога з початку доби
29 Грудня 2024 16:03

Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки