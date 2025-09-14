Укрзалізниця відновила рух на дільниці Васильків-1 — Боярка

Залізнична інфраструктура на перегоні Васильків-1 — Боярка повністю відновлена після пошкоджень, повідомила «Укрзалізниця». Завдяки спільній роботі залізничників та рятувальників ДСНС усі ремонтні роботи виконали у надстислі терміни.

Вечірні пасажирські рейси вже повертаються на свої маршрути. Наразі поїзди на цій дільниці курсують із використанням тепловозів, оскільки відновлення контактної мережі ще триває. При цьому компанія попереджає, що можливі затримки складів, які вже перебувають у дорозі.

Реклама

Реклама

Від завтра зранку приміські поїзди між Києвом та Васильковом через Боярку курсуватимуть без обмежень.

«Дякуємо колегам та всім, хто долучився до подолання наслідків надзвичайної ситуації», – зазначили в «Укрзалізниці».

Оперативну інформацію про рух поїздів можна відстежувати на сайті компанії: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.