Суспільство

Укрзалізниця скасувала низку харківських приміських електропоїздів

12 Вересня 2022 09:25
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Станом на 07:30 частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом. Про це повідомили на Укрзалізниці.

“Відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком”, – йдеться у повідомленні.

Запізнення станом на зараз:

  • поїзд №7 Харків — Одеса на 36 хв;
  • поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ на 48 хв.

“Приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано”, – інформує УЗ.


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