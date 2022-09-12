Укрзалізниця скасувала низку харківських приміських електропоїздів

Станом на 07:30 частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом. Про це повідомили на Укрзалізниці.
“Відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком”, – йдеться у повідомленні.
Запізнення станом на зараз:
- поїзд №7 Харків — Одеса на 36 хв;
- поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ на 48 хв.
“Приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано”, – інформує УЗ.
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