Укрзалізниця скасувала низку харківських приміських електропоїздів

Станом на 07:30 частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом. Про це повідомили на Укрзалізниці.

“Відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком”, – йдеться у повідомленні.

Запізнення станом на зараз:

поїзд №7 Харків — Одеса на 36 хв;

поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ на 48 хв.

“Приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано”, – інформує УЗ.