“Укрзалізниця” розширює жіночі купе ще на чотири рейси

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Купе додадуть на наступних напрямках:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – пояснив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.