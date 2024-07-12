Суспільство

“Укрзалізниця” розширює жіночі купе ще на чотири рейси
12 Липня 2024 14:43
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укрзалізниця
Купе вагона "УЗ" / Фото: "Укрзалізниця"

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Купе додадуть на наступних напрямках:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – пояснив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.


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