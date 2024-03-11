Суспільство

“Укрзалізниця” розпочне онлайн продаж квитків до Австрії та Угорщини

11 Березня 2024 15:35
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укрзалізниця, транспорт
Потяг "Київ-Варшава" / Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Національний перевізник, компанія “Укрзалізниця” з 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У компанії зазначили, що ці квитки можна буде придбати у застосунку “Укрзалізниці”, а для прямого поїзда “Київ — Відень” знадобиться верифікація акаунту через “Дія.Підпис”.

Очільник “УЗ” Євген Лященко поінформував, що Після тривалої та “непростої роботи”, компанії вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди.

“Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож. Також, як продемонстрував досвід на маршруті “Київ — Варшава”, це досить потужний запобіжник від перекупів. Рухаємося далі”, — сказав Лященко.

В “УЗ” додали, що на другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні “Україна — Угорщина” на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто “Київ — Будапешт — Відень” та “Чоп — Будапешт — Відень”. А прямі сполучення “Україна — Угорщина” (“Мукачево — Дебрецен”, “Мукачево — Будапешт”, “Чоп — Захонь”) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Водночас у компанії наголосили, що для приготувань до продажу онлайн-квитків з 12 березня тимчасово призупиняється продаж квитків через каси на прямий поїзд “Київ — Відень — Київ” на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

“Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда “Чоп — Відень — Чоп”. Станом на зараз, квитки на поїзд “Чоп — Відень” та зворотно доступні фактично на всі дати”, — йдеться у повідомленні.


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