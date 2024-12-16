Суспільство

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята
16 Грудня 2024 20:23
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди, які курсуватимуть на Новорічні та Різдвяні свята.

  • Поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.
  • Поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
  • Поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.
  • Поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
  • Поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
  • Поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Квитки вже можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.


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