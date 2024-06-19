Суспільство

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Одеси
19 Червня 2024 17:10
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транспорт
Залізничний вокзал в Одесі / Фото: УНІАН

Через підвищений пасажирський попит впродовж літнього сезону Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Одеси з Києва і Львова.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

  • Поїзд №115 Київ — Одеса призначен на вихідні 22 та 23 червня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.
  • Крім цього, призначаємо поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

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