Укрзалізниця повідомила про затримки потягів на Сумському напрямку

Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілу на Сумському напрямку кілька потягів курсують із затримками. Про це повідомила Укрзалізниця.

За інформацією компанії, від станції Плиски потяги №46 Ужгород–Харків та №113 Харків–Львів відправилися із затримкою понад годину через заміну локомотивної тяги.

Зміни також торкнулися регіонального сполучення: поїзд №895 Конотоп–Фастів-1 рухається з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію з орієнтовною затримкою близько 1 години 20 хвилин.

Реклама

Реклама

Крім того, затримується приміський рейс №6452 Ніжин–Конотоп — наразі його відставання від графіка становить приблизно 2 години.

Укрзалізниця просить вибачення за затримки та рекомендує пасажирам стежити за офіційними повідомленнями компанії.