        Суспільство

        Укрзалізниця повідомила про затримки потягів на Сумському напрямку

        Віктор Алєксєєв
        20 Жовтня 2025 08:05
        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця
        Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілу на Сумському напрямку кілька потягів курсують із затримками. Про це повідомила Укрзалізниця.

        За інформацією компанії, від станції Плиски потяги №46 Ужгород–Харків та №113 Харків–Львів відправилися із затримкою понад годину через заміну локомотивної тяги.

        Зміни також торкнулися регіонального сполучення: поїзд №895 Конотоп–Фастів-1 рухається з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію з орієнтовною затримкою близько 1 години 20 хвилин.

        Крім того, затримується приміський рейс №6452 Ніжин–Конотоп — наразі його відставання від графіка становить приблизно 2 години.

        Укрзалізниця просить вибачення за затримки та рекомендує пасажирам стежити за офіційними повідомленнями компанії.


