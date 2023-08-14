“Укрзалізниця” повідомила про затримку поїздів

На Київщині через транспортний інцидент з вантажним поїздом низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом із затримкою до 1,5 години. Назад поїзди прямуватимуть із такою ж затримкою.

Про це повідомляє “Укрзалізниця” у Телеграм.

Зазначається, що це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Киів – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.

“Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву”, – наголосили в “Укрзалізниці”.