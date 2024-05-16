Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених 

Укрзалізниця передала Силам оборони два модернізовані вагони для евакуації поранених, загалом за два роки залізничниками переобладнано вже 68 таких вагонів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеню важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі”, – йдеться у повідомленні.