Суспільство

Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених 

16 Травня 2024 17:36
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укрзалізниця
Вагон для евакуації поранених / Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця передала Силам оборони два модернізовані вагони для евакуації поранених, загалом за два роки залізничниками переобладнано вже 68 таких вагонів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеню важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі”, – йдеться у повідомленні.


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