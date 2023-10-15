Суспільство

Укрзалізниця організувала новий рейс до Варшави

15 Жовтня 2023 10:34
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укрзалізниця

АТ “Укрзалізниця” відправила перший рейс Івано-Франківськ-Львів-Люблін-Варшава. З 15 жовтня поїзди курсуватимуть на маршруті щоденно.

Маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська.

“До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.

На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і можуть доїхати до Любліна або Варшави”, – поінформували в УЗ.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість — від 1188 гривень.

Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.


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Укрзалізниця організувала новий рейс до Варшави
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