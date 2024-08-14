“Укрзалізниця” хоче закупити ще 20 потягів “Інтерсіті”

“Укрзалізниця” планує розширити парк швидкісних поїздів “Інтерсіті” ще на 20 моделей Hyundai Rotem.

Про це повідомляє керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський, передає Forbes.ua.

За попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько $16 млн. Загальна вартість програми становитиме приблизно $400 млн, включаючи сервісне обслуговування, повідомив Перцовський.

Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18-24 місяці після підписання угоди, сказав голова пасажирського напряму УЗ. Усі 20 експресів можуть з’явитися в Україні впродовж 3-4 років.

20 потягів “Інтерсіті” зможуть забезпечити перевезення 5-6 млн пасажирів на рік.