“Укрзалізниця” будуватиме власні електростанції та створює компанію “УЗ Енерго”

“Укрзалізниця” планує побудувати в різних регіонах газові електростанції та створює для цього нову компанію “УЗ Енерго”.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу — ТОВ “УЗ Енерго”, – пояснили у компанії.

Новостворена компанія “УЗ Енерго” має побудувати в різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед їх встановлять в обласних центрах та приєднають до мереж компанії, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Відповідно до законодавства, діяльність із виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснювати лише відокремлена юридична особа за ліцензією.

Так, правління “Укрзалізниці” надало згоду на створення окремої компанії, частка у статутному капіталі якої на 100% належатиме ТОВ “Збут Енерджи ЛТД”. А статутний капітал останньої, своєю чергою, на 100% належить УЗ.

Наразі “Укрзалізниця” проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту.