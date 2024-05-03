Економіка

“Укрпошта” продала “скандальні” автівки на аукціоні

3 Травня 2024 15:44
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укрпошта, авто
Стара вантажівка "Укрпошти" / Фото: "Прозорро.Продажі"

Укрпошта провела в системі “Прозорро” 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень.

В аукціоні взяли участь 27 учасників, а сумарно вартість активів під час торгів зросла на 63%.

Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом. На цей аукціон прийшло 11 учасників — фінальна ціна активу сягнула 320 тис. грн проти 61,1 тис. грн стартової.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот — 134 автівки фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Станом на 3 травня в системі Укрпоштою оголошено ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автомобілів.

Раніше стало відомо, що “Укрпошта” виставила на продаж у системі Prozorro 531 автомобіль, здебільшого 1990-их та 2000-их років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Це викликало критику у соцмережах.

Пізніше на акаунті “Укрпошти” у соцмережі Х з’явився коментар про продаж автівок.

“Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не … Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон”, — йдеться у дописі.


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