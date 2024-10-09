Економіка

“Укрпошта” планує доставляти товари з Amazon
9 Жовтня 2024 17:12
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укрпошта
Ілюстративне фото / Укрпошта

“Укрпошта” планує укласти угоду з USPS – поштовою службою США, що дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів.

Угода може запрацювати у 2025 році, розповів в інтервʼю “Інтерфакс-Україна” гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

“Укрпошта” розраховує до 1 січня домовитися з USPS про доставку дрібних посилок і працює над завершенням угоди про більш масштабні поставки”, – зазначив Смілянський.

За його словами, якщо вдасться домовитися з USPS, то товари з Amazon їхатимуть до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони будуть в Україні.

Наразі тривають переговори з британською поштою Royal Mail про зниження тарифів для України та поліпшення умов.


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