“Укроборонпром” та Rheinmetall створюють спільне підприємство – підписана угода

Державний концерн «Укроборонпром» та один зі світових лідерів оборонної промисловості німецька компанія Rheinmetall AG підписали угоду про стратегічне партнерство. Про це пповідомцили у Держконцерні.

“Мета – зміцнення ОПК України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства”, – йдеться у повідомленні «Укроборонпрому» в Twitter.

The State Concern "UkrOboronProm" and one of the world leaders in the defence industry, the German company @RheinmetallAG, have signed a strategic partnership agreement. The goal is to strengthen Ukraine's defence industry and its national security by establishing a joint venture pic.twitter.com/lCdl01ZjF7 — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) May 17, 2023

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним з найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі.