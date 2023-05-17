Економіка

“Укроборонпром” та Rheinmetall створюють спільне підприємство – підписана угода

17 Травня 2023 17:08
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Укроборонпром

Державний концерн «Укроборонпром» та один зі світових лідерів оборонної промисловості німецька компанія Rheinmetall AG підписали угоду про стратегічне партнерство. Про це пповідомцили у Держконцерні.

“Мета – зміцнення ОПК України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства”, – йдеться у повідомленні «Укроборонпрому» в Twitter.

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним з найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі.


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