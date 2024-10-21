Економіка

“Укроборонпром” призначив нового гендиректора
21 Жовтня 2024 10:22
читать на русском →
Укроборонпром
Олег Гуляк / Укроборонпром

На посаду генерального директора АТ “Українська оборонна промисловість” призначили  Олега Гуляка.

Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”. 

Як йдеться в повідомленні, призначенню передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. 

З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

“Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури”, – зазначає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Жовтня 2024 13:35

Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці 
21 Жовтня 2024 13:20

Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9
21 Жовтня 2024 11:05

Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені 
21 Жовтня 2024 10:41

Над Україною збили 59 БпЛА 
21 Жовтня 2024 09:32

До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки