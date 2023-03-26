Економіка

​​”Укргазвидобування” запустила за місяць другу свердловину 

26 Березня 2023 15:45
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газ, видобуток, свердловина

АТ “Укргазвидобування”, що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в березні дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м.

Про це повідомив голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

“Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об’єктів, але й працюємо над бурінням нових свердловин. Лише за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис. куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ вуглеводнів”, — сказав Чернишов.

Раніше повідомлялось, що “Укргазвидобування” в середині березня пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис кубометрів природного газу на добу.


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