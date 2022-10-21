Укренерго: ситуація з енергетикою ще не стабілізувалася

В Укренерго повідомляють, що ситуація з енергетикою ще не стабілізувалася по всій Україні.

За даними компанії, українці почали економити, але не з 7 до 11 ранку, як рекомендувалося. О 10 ранку навантаження на енергосистему знову починало зростати, тобто пік споживання змістився, але не зник.

Найбільший пік споживання вчора був не ввечері, як завжди, а о 10 ранку. При цьому кияни споживали стільки ж, скільки й попереднього дня, а в Київській, Миколаївській та Чернігівській областях навіть більше.

При цьому ввечері українці стали споживати на 5,4% менше електроенергії, ніж зазвичай.