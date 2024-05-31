Укренерго прогнозує можливе повернення до планових відключень світла

Укренерго прогнозує можливе повернення до графіків відключення світла через наслідки масованих ракетних і дронових ударів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак”, – повідомили в Укренерго.

Також серед причин – планові заходи з технічного обслуговування.

“Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону”, – додали у пресслужбі.