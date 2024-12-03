“Укренерго” посилює графіки відключення світла

У вівторок, 3 грудня, компанія “Укренерго” екстрено посилила графіки відключення електроенергії.

До кінця доби відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у дві черги одночасно:

08:00 – 23:00 — дві черги відключень

23:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу обмеження застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.

Енергетики нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.