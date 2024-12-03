Економіка

“Укренерго” посилює графіки відключення світла
3 Грудня 2024 17:29
читать на русском →
електроенергія
Ілюстративне фото / REUTERS

У вівторок, 3 грудня, компанія “Укренерго” екстрено посилила графіки відключення електроенергії.

До кінця доби відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у дві черги одночасно:

  • 08:00 – 23:00 — дві черги відключень
  • 23:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу обмеження застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.

Енергетики нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Грудня 2024 17:13

​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності
3 Грудня 2024 17:29

“Укренерго” посилює графіки відключення світла
3 Грудня 2024 16:19

Президент Південної Кореї ввів воєнний стан
3 Грудня 2024 15:45

Правоохоронці затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова
3 Грудня 2024 14:58

Сили оборони ліквідували російський плацдарм на правому березі Осколу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки