Економіка

“Укренерго”: Графіки аварійних відключень введено у Києві та десяти областях

19 Грудня 2022 11:29
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електропостачання, Укренерго

​​Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

“Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ”, – йдеться у повідомленні.

“Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею”, – додали в Укренерго.


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