Економіка

Укренерго анонсувало графіки відключення електроенергії по всій Україні

16 Травня 2024 20:50
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електроенергія
Ілюстративне фото / Укренерго

Завтра, 17 травня, по всій території України будуть діяти графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

“Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону”, – зазначили у компанії.

Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у конкретному  регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.


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