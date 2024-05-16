Укренерго анонсувало графіки відключення електроенергії по всій Україні

Завтра, 17 травня, по всій території України будуть діяти графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

“Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону”, – зазначили у компанії.

Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у конкретному регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.