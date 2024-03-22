Суспільство

України вдалось повернути додому ще 9 дітей

22 Березня 2024 18:11
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діти
Повернені в Україну діти / Фото: Андрій Єрмак

До України повернулись 5 дітей, яких викрали росіяни, та ще 4 з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що серед п’ятьох дітей, яких викрали росіяни, 4 були з дитячих будинків віком від 3 до 10 років та одна 12-річна дівчина.

Інших чотирьох дітей повернули з тимчасово окупованих територій напередодні — вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, де свідчили правоохоронцям про злочини росіян, очевидцями яких вони стали. Їх, зокрема, змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної України.

Повернення дітей відбулося в межах реалізації плану Bring Kids Back UA, який затвердив президент України. Також Єрмак подякував державі Катар за посередництво.


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