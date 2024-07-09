Україну представлять 140 спортсменів на Олімпіаді-2024

На цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі Україна буде представлена 140 спортсменами та спортсменками.
Про це заявив президент НОК України Вадим Гутцайт.
Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту
- Легка атлетика — 25
- Футбол – 18
- Стрибки у воду – 9
- Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
- Боротьба (вільна та греко-римська) – 9
- Художня гімнастика – 6
- Академічне веслування – 6
- Спортивна гімнастика – 6
- Теніс – 6
- Стрільба (кульова та стендова) – 6
- Фехтування – 6
- Плавання – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4
- Бокс – 3
- Брейкінг – 3
- Сучасне п’ятиборство – 3
- Настільний теніс – 3
- Скелелазіння – 2
- Артистичне плавання – 2
- Стрільба з лука – 2
- Бадмінтон – 1
- Важка атлетика – 1
Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі 26 липня — 11 серпня.