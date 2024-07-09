Спорт

Україну представлять 140 спортсменів на Олімпіаді-2024
9 Липня 2024 16:11
читать на русском →
олімпіада
Офіційне лого Олімпійських ігр у Парижі

На цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі Україна буде представлена 140 спортсменами та спортсменками.

Про це заявив президент НОК України Вадим Гутцайт.

Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту

  • Легка атлетика — 25
  • Футбол – 18
  • Стрибки у воду – 9
  • Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
  • Боротьба (вільна та греко-римська) – 9
  • Художня гімнастика – 6
  • Академічне веслування – 6
  • Спортивна гімнастика – 6
  • Теніс – 6
  • Стрільба (кульова та стендова) – 6
  • Фехтування – 6
  • Плавання – 5
  • Дзюдо – 5
  • Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4
  • Бокс – 3
  • Брейкінг – 3
  • Сучасне п’ятиборство – 3
  • Настільний теніс – 3
  • Скелелазіння – 2
  • Артистичне плавання – 2
  • Стрільба з лука – 2
  • Бадмінтон – 1
  • Важка атлетика – 1

Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі 26 липня — 11 серпня.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Липня 2024 16:52

NYT: Армія РФ не здатна на значний прорив в Україні
9 Липня 2024 16:11

Україну представлять 140 спортсменів на Олімпіаді-2024
9 Липня 2024 15:45

В “Охматдит”, ймовірно, влучила російська ракета, – ООН
9 Липня 2024 14:11

Кількість загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Києві зросла до 12
9 Липня 2024 12:50

З-під завалів багатоповерхівки у Києві деблокували тіла ще двох жінок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки