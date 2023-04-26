Політика

Україну не приймуть до НАТО під час війни – польський посол

26 Квітня 2023 14:29
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україна, нато

Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що Україну не приймуть до Північноатлантичного альянсу під час війни. Тому дату вступу точно не буде озвучено під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, передає Польське Радіо.

Томаш Шатковський підкреслив, що наблизити Україну до НАТО зараз можливо у політичному та військовому плані:

«Наблизити Україну до Альянсу у сфері військової співпраці — це частина польських амбіцій у межах підготовки до саміту НАТО. Деякі союзники вважають, що варто зосередиться виключно на матеріальній допомозі Україні та навчанні військових, вони також кажуть, що не варто цим питанням провокувати росію. Ми, однак, маємо іншу думку».

Запланований на липень саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у Вільнюсі. А сьогодні у Варшаві очільники оборонних відомств Бухарестської дев’ятки обговорять підготовку до нього.


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