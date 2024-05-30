Україну чекають короткочасні дощі

31 травня очікуються короткочасні дощі по всій території, крім південної частини та Дніпропетровщини, місцями можливі грози.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°.

У Києві будуть короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

1 червня у західних, північних, центральних областях прогнозують дощі та грози, вдень в окремих районах град. На решті території буде сухо. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни 26-31°, у західних областях 20-25°.

У столиці вдень дощитиме, місцями будуть грози. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.