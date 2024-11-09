Спорт

Український воротар Андрій Лунін відзначився асистом у матчі “Реала” проти “Осасуни”
9 Листопада 2024 17:44
читать на русском →
футбол
Андрій Лунін / Фото Real Madrid C.F. @realmadrid

Андрій Лунін, голкіпер мадридського “Реала”, вийшов у стартовому складі команди на матч 13-го туру Ла Ліги проти “Осасуни”.

Гра на “Сантьяго Бернабеу” завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 4:0, а у третьому голі взяв участь і український воротар.

На 61-й хвилині Лунін після подачі кутового впевнено перехопив м’яч і, зробивши довгу передачу з ноги, точно відправив його у центр поля на Вінісіуса. Той прорвався до воріт “Осасуни” та реалізував момент, зробивши рахунок 3:0.

Таким чином, Лунін записав на свій рахунок асист, що стало його першою результативною дією в кар’єрі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Листопада 2024 19:27

Україна цього року виробила понад сто власних ракет, – заявив Зеленський
9 Листопада 2024 20:42

Окупанти розстріляли пораненого українського солдата
9 Листопада 2024 20:05

Влада готує евакуацію всього дорослого населення на Борівському напрямку
9 Листопада 2024 18:17

СБУ: Після атаки дронів на хімкомбінаті під Тулою почалися вибухи
9 Листопада 2024 16:48

Генштаб ЗСУ: Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки