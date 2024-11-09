Український воротар Андрій Лунін відзначився асистом у матчі “Реала” проти “Осасуни”

Андрій Лунін, голкіпер мадридського “Реала”, вийшов у стартовому складі команди на матч 13-го туру Ла Ліги проти “Осасуни”.

Гра на “Сантьяго Бернабеу” завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 4:0, а у третьому голі взяв участь і український воротар.

На 61-й хвилині Лунін після подачі кутового впевнено перехопив м’яч і, зробивши довгу передачу з ноги, точно відправив його у центр поля на Вінісіуса. Той прорвався до воріт “Осасуни” та реалізував момент, зробивши рахунок 3:0.

Таким чином, Лунін записав на свій рахунок асист, що стало його першою результативною дією в кар’єрі.