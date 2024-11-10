Український військовий про бої на Курщині: “корейці їдуть у Курські морги так само, як і інші орки”

На Курському напрямку цілодобово відбуваються активні штурмові дії російсько-північнокорейської армії з використанням техніки і піхоти.

Про це повідомляє боєць 210-го окремого спеціального батальйону «Берлінго» ЗСУ у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Балу».

“Мавіки димяться від кількості щоденних вильотів, але такої статистики ефективних нальотів і знищеної штурмової піхоти ми мабуть не робили хоча ми вкисали у багатьох складних битвах”, – пише він.

“Балу” називає це активною обороною – ворожа техніка горить, супротивник гине.

“По перехопленням, “двохсоті” корейці ідуть у Курські морги так само, як і інші орки”, – закінчує свою розповідь український захисник.