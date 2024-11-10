Суспільство

Український військовий про бої на Курщині: “корейці їдуть у Курські морги так само, як і інші орки”
10 Листопада 2024 20:21
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курська операція
Російська БМП намагалась штурмувати позиції 36-ої бригади морської піхоти на Курщині, а в підсумку отримала ракету від «Javelin» / Скріншот відео

На Курському напрямку цілодобово відбуваються активні штурмові дії російсько-північнокорейської армії з використанням техніки і піхоти.

Про це повідомляє боєць 210-го окремого спеціального батальйону «Берлінго» ЗСУ у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Балу».

“Мавіки димяться від кількості щоденних вильотів, але такої статистики ефективних нальотів і знищеної штурмової піхоти ми мабуть не робили хоча ми вкисали у багатьох складних битвах”, – пише він.

“Балу” називає це активною обороною – ворожа техніка горить, супротивник гине.

“По перехопленням, “двохсоті” корейці ідуть у Курські морги так само, як і інші орки”, – закінчує свою розповідь український захисник.


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