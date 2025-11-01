Український спецпідрозділ висадився у Покровську — Reuters

Україна висадила спецпризначенців у східній частині Покровська, де тривають найзапекліші бої, повідомили два українські військові джерела, цитовані Reuters.

За їхніми словами, операція відбулася цього тижня, невдовзі після того, як росія заявила про «оточення» українських сил у цьому районі. Висадка спецпризначенців свідчить про зусилля Збройних сил стабілізувати ситуацію в стратегічно важливому місті, яке є ключовим транспортним вузлом Донеччини.

За даними джерел, українські військові висадилися з гелікоптера Black Hawk попри активність російських дронів. Операцію координував керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Підрозділ вирушив у райони, які росія вважає критичними для українських шляхів постачання.

Реклама

Реклама

На відео, яке бачила агенція, видно щонайменше десять військовослужбовців, що виходять із гелікоптера на полі, але місце і час зйомки не підтверджено. Міністерство оборони росії не прокоментувало інформацію про операцію.

Раніше українська армія повідомила, що щонайменше 200 російських солдатів прорвали оборону міста. Головнокомандувач визнав, що ситуація залишається «складною» і потребує посилення логістики та оборонних рубежів. За оцінками проєкту DeepState, приблизно половина Покровська перебуває у зоні боїв, яку не контролює повністю жодна зі сторін.

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський згадав бій за Покровськ, наголосивши: «Ми продовжуємо знищувати окупанта. Найважливіше — зупинити російські атаки всюди, де це можливо».