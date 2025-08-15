Український снайпер встановив новий світовий рекорд з дальності ураження цілі, ліквідувавши двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів.

Про це повідомив військовий і журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео роботи снайпера.

За його словами, куля пройшла у вікно, за яким перебували окупанти, а прицілювання здійснювалося “за допомогою штучного інтелекту” під коригуванням комплексу БПЛА з гвинтівки калібру 14,5 мм Alligator. Рекордний постріл відбувся 14 серпня 2025 року.

Попередній світовий рекорд також належав українцю: у листопаді 2023 року 58-річний снайпер СБУ В’ячеслав Ковальський на Херсонщині знищив ворога на відстані 3800 метрів з мультикаліберної снайперської гвинтівки українського виробництва “Horizon’s Lord”.