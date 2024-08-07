Український борець Насібов вийшов до фіналу на Олімпіаді-2024

Український борець Парвіз Насібов здобув перемогу у півфінальній сутичці з азербайджанцем Хасратом Джафаровим і пройшов до “золотого” фіналу з греко-римської боротьби.

Бій завершився з рахунком 3:3, але перемогу за рахунок останньої активної дії здобув саме Насібов.

Фінальна сутичка цієї дисципліни за участю Насібова відбудеться у четвер, 8 липня.

Тим часом Жан Беленюк боротиметься за “бронзу” Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг). У півфіналі українець програв представнику Ірану з рахунком 3:3 (за рахунок останньої активної дії).

Сутичку за “бронзу” за участю Беленюка також відбудеться в четвер, 8 серпня.