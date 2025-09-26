Українських блогерів затримали в Японії за прямий ефір із забороненої зони Фукусіми

Японська поліція затримала українських блогерів після того, як вони вели пряму трансляцію з території, закритої для відвідувань поблизу аварійної АЕС «Фукусіма». Про це повідомляє France24 з посиланням на місцеві органи.

За даними правоохоронців, троє громадян України проникли до покинутого будинку в селищі Окума, що входить до «зони, складної для повернення». У прямому ефірі вони пили чай і розглядали речі, залишені мешканцями після евакуації 2011 року.

Один із глядачів трансляції повідомив про інцидент поліцію. Після цього блогерів було затримано, усі вони визнали провину. Як зазначають японські ЗМІ, порушникам може загрожувати покарання аж до 10 років позбавлення волі.

За інформацією The Sun Malaysia, йдеться про популярного українського YouTube-блогера, чий канал має понад 6,5 мільйона підписників. Утім офіційно імена затриманих поки не підтверджені.