Суспільство

Українських біженців у Німеччині планують як можна швидше інтегрувати на ринок праці

18 Жовтня 2023 21:40
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біженці, німеччина

Влада Німеччини запропонувала кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства праці та соціальних справ ФРН.

Зазначається, що за останній час понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тисяч пройдуть їх найближчими місяцями.

“Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, повинен якнайшвидше отримати досвід роботи та отримати подальшу кваліфікацію”, — йдеться у повідомленні відомства. Там визнають, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.

Міністр праці Губертус Гайль заявив, що Міністерство праці та Федеральне агентство зайнятості впроваджують низку заходів з метою прискорення процесу інтеграції українських біженців. Зокрема він зауважив, що уряд хотів би переконати великі компанії, агентства тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе відповідні зобов’язання щодо працевлаштування шукачів притулку, навіть якщо ті ще не досконало володіють німецькою.

Міністр запропонував призначити спеціального представника уряду з питань інтеграції біженців на ринок праці й назвав кандидатуру — Даніеля Терценбаха. Спецпредставник підтримуватиме реалізацію працевлаштування в режимі “турбо” для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан інтеграції біженців на ринок праці.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52%. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.


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